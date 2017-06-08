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Беларусь – Болгария. Букмекеры отдают небольшое преимущество команде Криушенко

09.06.2017 09:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня сборная Беларуси проведет домашний матч квалификации ЧМ-2018 против Болгарии.

Букмекеры отдают небольшое преимущество команде Игоря Криушенко.

БК «Марафон» на победу Беларуси выставил коэффициент 2,66, на победу Болгарии – 2,95, на ничью – 3,28.

Bet365 выставил следующие котировки: победа белорусов – 2,60, победа болгар – 3,0, ничья – 3,25.

Напомним, матч на «Борисов-Арене» состоится в 21.45 по белорусскому времени.

 

 
 
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Сегодня сборная Беларуси проведет домашний матч квалификации ЧМ-2018 против Болгарии.

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