Полузащитник сборной Болгарии Дяков: «Белорусы проиграли несколько последних матчей, но, уверен, они мобилизуются, чтобы прервать эту серию»

Полузащитник сборной Болгарии Светослав Дяков поделился ожиданиями от матча против Беларуси.

«Мы знаем, что нас ждет в игре против Беларуси. Нас ожидает очень непростой матч, каждый должен сыграть в этом поединке с полной самоотдачей и агрессией. Надеюсь, у нас получится подтвердить наши хорошие результаты.

Белорусы проиграли несколько последних матчей, но, уверен, они мобилизуются, чтобы прервать эту серию.

Победа над Голландией вселила в нас уверенность, но в футболе нельзя жить вчерашним днем», – сказал Дяков.