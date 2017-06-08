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Полузащитник сборной Болгарии Дяков: «Белорусы проиграли несколько последних матчей, но, уверен, они мобилизуются, чтобы прервать эту серию»

09.06.2017 09:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник сборной Болгарии Светослав Дяков поделился ожиданиями от матча против Беларуси.

«Мы знаем, что нас ждет в игре против Беларуси. Нас ожидает очень непростой матч, каждый должен сыграть в этом поединке с полной самоотдачей и агрессией. Надеюсь, у нас получится подтвердить наши хорошие результаты.

Белорусы проиграли несколько последних матчей, но, уверен, они мобилизуются, чтобы прервать эту серию.

Победа над Голландией вселила в нас уверенность, но в футболе нельзя жить вчерашним днем», – сказал Дяков.

 
 
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Полузащитник сборной Болгарии Светослав Дяков поделился ожиданиями от матча против Беларуси.

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