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Полузащитник сборной Болгарии Дяков: «Белорусы проиграли несколько последних матчей, но, уверен, они мобилизуются, чтобы прервать эту серию»
09.06.2017 09:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник сборной Болгарии Светослав Дяков поделился ожиданиями от матча против Беларуси.
«Мы знаем, что нас ждет в игре против Беларуси. Нас ожидает очень непростой матч, каждый должен сыграть в этом поединке с полной самоотдачей и агрессией. Надеюсь, у нас получится подтвердить наши хорошие результаты.
Белорусы проиграли несколько последних матчей, но, уверен, они мобилизуются, чтобы прервать эту серию.
Победа над Голландией вселила в нас уверенность, но в футболе нельзя жить вчерашним днем», – сказал Дяков.
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Полузащитник сборной Болгарии Дяков: «Белорусы проиграли несколько последних матчей, но, уверен, они мобилизуются, чтобы прервать эту серию»
Полузащитник сборной Болгарии Светослав Дяков поделился ожиданиями от матча против Беларуси.
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