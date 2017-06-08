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Месси стал владельцем гостиницы стоимостью 30 млн евро на популярном у геев и лесбиянок курорте
09.06.2017 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Барселоны» Лионель Месси приобрел четырехзвездочный отель на средиземноморском курорте Сиджес (расположен в 42 километрах к югу от Барселоны), сообщает Mirror.
Покупка гостиницы, которая была открыта в 2013 году, обошлась аргентинцу в 26 млн фунтов (около 30 млн евро).
Отметим, что Сиджес является традиционно привлекательным местом для геев и лесбиянок и иногда называется «гей-столицей Испании».
Ранее гостиничным бизнесом занялся форвард «Реала» Криштиану Роналду, который является совладельцем отелей в Мадейре и Лиссабоне.
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси приобрел четырехзвездочный отель на средиземноморском курорте Сиджес (расположен в 42 километрах к югу от Барселоны), сообщает...
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