Сергей Баланович: «Болгария – средняя европейская команда, которую нам по силам одолеть»

Полузащитник сборной Беларуси Сергей Баланович рассказал об игроках Болгариии, а также остался уверен, что в ближайшем матче квалификации нашей команде по силам обыграть такого соперника.

– В сборную Болгарии вызвали твоего одноклубника Занева. Обсуждали с ним эту тему?

– Да, немного. Когда завершался сезон, чуть-чуть поговорили о том, что скоро команда Петара приедет в Минск. Посмеялись. В общем, обычные разговоры, когда в одном клубе выступают представители разных сборных. Слегка подтравливали друг друга: Занев – по поводу того, что болгары победили в первом матче, я – что у них нет шансов в Минске. Словом, все на позитиве, больше ничего там искать не надо. Кроме того, сказал Петару, что он будет приятно удивлен столицей Беларуси и ему все понравится, за исключением, конечно, результата.

– Помимо Занева, в выездном списке болгар два человека из чемпионата России – Миланов из ЦСКА и Попов из «Спартака». Наверняка пересекался с ними на поле?

– Естественно. Еще Александров играет в тульском «Арсенале», однако сейчас он на сбор не вызван. Попов – сильный футболист, помню его еще по «Кубани». В первом своем матче за «Амкар» играл как раз против краснодарской команды. Он начал голевую атаку, мы пропустили единственный гол и проиграли – 0:1.

Миланов в последнеевремя не играет у Гончаренко в ЦСКА, однако также классный исполнитель, который отменно владеет левой ногой. В целом сборная Болгарии – средняя европейская команда, которую нам по силам одолеть, – сказал Баланович.