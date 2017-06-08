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Ролан Гаррос. 1/2 финала. Маррей сыграет с Вавринкой

09.06.2017 10:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В пятницу в Париже Энди Маррей и Стэн Вавринка сыграют друг с другом за второй финал «Ролан Гаррос», а Доминик Тим попробует впервые выйти в финал «Шлема», обыграв девятикратного чемпиона турнира Рафаэля Надаля.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

22 мая – 11 июня 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 36 миллионов евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Энди Маррей (Великобритания)  Стэн Вавринка (Швейцария)
Дата проведения
9 июня, 11.45
Онлайн матча

 

Рафаэль Надаль (Испания)  Доминик Тим (Австрия)
Дата проведения
9 июня, 14.30
Онлайн матча

 

 
 
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В пятницу в Париже Энди Маррей и Стэн Вавринка сыграют друг с другом за второй финал «Ролан Гаррос», а Доминик Тим попробует впервые выйти в финал «Шлема», обыграв...

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