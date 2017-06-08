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Ролан Гаррос. 1/2 финала. Маррей сыграет с Вавринкой
09.06.2017 10:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
В пятницу в Париже Энди Маррей и Стэн Вавринка сыграют друг с другом за второй финал «Ролан Гаррос», а Доминик Тим попробует впервые выйти в финал «Шлема», обыграв девятикратного чемпиона турнира Рафаэля Надаля.
Ролан Гаррос
Париж, Франция
22 мая – 11 июня 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 36 миллионов евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
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В пятницу в Париже Энди Маррей и Стэн Вавринка сыграют друг с другом за второй финал «Ролан Гаррос», а Доминик Тим попробует впервые выйти в финал «Шлема», обыграв...
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