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Игорь Ковалевич: «Савицкий? Многих «жаба» душит. Вот и полощут Пашу на все лады. Но сейчас он своей игрой просто заткнул всем рты»

09.06.2017 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич поделился мнением о критике, которой ранее подвергался полузащитник Павел Савицкий, который  в чемпионате лидирует в списке бомбардиров чемпионата.

– Ярко выраженный лидер команды – капитан Савицкий.

– В Гродно он им был всегда, а сейчас вообще раскрылся. Харизматичный человек, которому незаслуженно приклеили какой-то странный имидж. На этот день Павел – один из лучших футболистов Беларуси. Статистика штука упрямая: то, что он забил семь голов, играя правым полузащитником, говорит о многом.

Но не всем он нравится – даже в хорошем Савицком хотят найти некие плохие качества. Знаете, есть у нас какая-то «жаба», которая многих душит – и специалистов, и болельщиков. Вот и полощут Пашу на все лады. Но на данном этапе он своей игрой просто заткнул всем рты.

В истории суверенных чемпионатов страны нет ни одного хавбека с такой статистикой: 44 гола в 166 играх. Это не считая Кубка и матчей за различные сборные. А его все «стирают»... – сказал Ковалевич.

 
Теги: Гродно
 
 
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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич поделился мнением о критике, которой ранее подвергался полузащитник Павел Савицкий, который в чемпионате лидирует в...

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