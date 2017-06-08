Игорь Ковалевич: «Савицкий? Многих «жаба» душит. Вот и полощут Пашу на все лады. Но сейчас он своей игрой просто заткнул всем рты»

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич поделился мнением о критике, которой ранее подвергался полузащитник Павел Савицкий, который в чемпионате лидирует в списке бомбардиров чемпионата.

– Ярко выраженный лидер команды – капитан Савицкий.

– В Гродно он им был всегда, а сейчас вообще раскрылся. Харизматичный человек, которому незаслуженно приклеили какой-то странный имидж. На этот день Павел – один из лучших футболистов Беларуси. Статистика штука упрямая: то, что он забил семь голов, играя правым полузащитником, говорит о многом.

Но не всем он нравится – даже в хорошем Савицком хотят найти некие плохие качества. Знаете, есть у нас какая-то «жаба», которая многих душит – и специалистов, и болельщиков. Вот и полощут Пашу на все лады. Но на данном этапе он своей игрой просто заткнул всем рты.

В истории суверенных чемпионатов страны нет ни одного хавбека с такой статистикой: 44 гола в 166 играх. Это не считая Кубка и матчей за различные сборные. А его все «стирают»... – сказал Ковалевич.