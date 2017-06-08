Защитник Александр Сверчинский покинул «Ислочь».

– Со мной связался главный тренер словацкого клуба, без каких-либо агентов. Я об этом сразу сказал Виталию Жуковскому, и он взял какое-то время на раздумье, но в итоге принял решение меня отпустить. Я даже не рассчитывал, что Леонидыч пойдет мне навстречу. Честно, если бы это было в любом другом клубе и с другими людьми, то такой уход был бы просто невозможен. Плюс еще у меня есть большие проблемы в семейной жизни, и когда все это в совокупности – очень тяжело. Тренер меня выслушал, и мы пришли к выводу, что мне лучше сменить обстановку и уехать.

– Как оценишь для себя карьеру в «Ислочи»?

– Знаете, за три месяца, что я провел в клубе, Жуковский дал мне больше, чем кто-либо за полгода или весь сезон. Я бы с удовольствием еще больше поработал бы в этой команде и с этим главным тренером. Потому что я по-другому стал смотреть на футбол и воспринимать футбол. А человеческими качествами Леонидыча я просто восхищен. У этого человека есть хорошее видение, как должна строиться команда, каким должен быть коллектив. Я просто очень благодарен судьбе, что в этот период оказался в «Ислочи».

– Что хочешь пожелать уже бывшим партнерам по команде? Болельщикам?

– Я думаю, что мы выберемся. До сих пор не могу отделять себя от команды, потому что я, находясь в «Ислочи», сам не искал каких-либо вариантов продолжения карьеры, даже не думал менять обстановку. В общем, команда должна справиться со всеми трудностями и наберет те очки, которые необходимы для исправления ситуации. Финальный отрезок сезона должен получиться интересным, и я думаю, что команда нагонит и все будет в порядке. Здесь, действительно, есть коллектив, и главный тренер не отделяет себя от него. Мне запомнился момент, когда мы кому-то проиграли в домашнем матче, и зашли в раздевалку, а Виталий Леонидович сказал: «Давайте поаплодируем друг другу за этот матч». Понимаете, это было после поражения. Это были такие сильные эмоции, которых, порой, не бывает после побед. До моей карьеры в «Ислочи» я никогда не думал, что могут быть настолько дружеские отношения в команде. Даже те люди, которые не попадают в заявку на матч или остаются на скамейке запасных, видно, как искренне переживают за клуб, – сказал Сверчинский.

За «Ислочь» Сверчинский провел 10 матчей в чемпионате Беларуси.