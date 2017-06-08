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Слуцкий возглавил «Халл»
09.06.2017 13:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Халл» официально подтвердил назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера.
Россиянин прибудет в расположение «тигров» на следующей неделе. Для этого он должен получить разрешение на работу в Великобритании.
«Я рад приветствовать Леонида в качестве нашего нового главного тренера. Мы выбирали кандидатов, и внимание Слуцкого к деталям, его соображения касательно игрового стиля и амбиции выделили Леонида из числа остальных.
Клуб сформировал планы по предсезонной тренировочной подготовке и товарищеским матчам. Ряд интересных игр будет анонсирован на следующей неделе. Слуцкий уже формирует команду. Этот тренер добивался успехов и на клубном уровне, и на уровне сборных. Я воодушевлен его планами вернуть нас в премьер-лигу», – сказал вице-председатель «Халла» Эхаб Аллам.
«Тигры» проведут следующий сезон в чемпионшипе.
Иллюстрация: официальный сайт «Халла»
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«Халл» официально подтвердил назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера.
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