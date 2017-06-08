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Экстралига. Бывший участник «Дома-2» Рыльков назначен и.о. главного тренера «Могилева»
09.06.2017 14:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
В тренерском штабе «Могилева» произошли изменения. По истечении срока действия контракта «Могилев» покинул тренер Виталий Бондаревич.
Исполняющим обязанности главного тренера «Могилева» назначен Дмитрий Рыльков.
в 2011 году Рыльков
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В тренерском штабе «Могилева» произошли изменения.
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