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Экстралига. Бывший участник «Дома-2» Рыльков назначен и.о. главного тренера «Могилева»

09.06.2017 14:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В тренерском штабе «Могилева» произошли изменения. По истечении срока действия контракта «Могилев» покинул тренер Виталий Бондаревич.

Исполняющим обязанности главного тренера «Могилева» назначен Дмитрий Рыльков.

в 2011 году Рыльков принимал участие в реалити-шоу «Дом-2».

 
Теги: Могилев
 
 
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