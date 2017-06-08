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Кучук возглавил «Ростов»
09.06.2017 14:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Леонид Кучук стал главным тренером «Ростова».
Стороны заключили контракт, составленный по схеме «1+1».
В штаб Кучука в «Ростове» войдут специалист по физической подготовке Виталий Милютин, тренер по тактике Иван Федык.
Евгений Иванов будет работать с вратарями. Также в штаб войдет тренер Сергей Клещенко.
Дмитрий Кириченко остается в «Ростове». Он также будет работать в новом тренерском штабе.
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Леонид Кучук стал главным тренером «Ростова».
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