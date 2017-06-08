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Кучук возглавил «Ростов»

09.06.2017 14:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Леонид Кучук стал главным тренером «Ростова».

Стороны заключили контракт, составленный по схеме «1+1».

В штаб Кучука в «Ростове» войдут специалист по физической подготовке Виталий Милютин, тренер по тактике Иван Федык.

Евгений Иванов будет работать с вратарями. Также в штаб войдет тренер Сергей Клещенко.

Дмитрий Кириченко остается в «Ростове». Он также будет работать в новом тренерском штабе.

 

 
 
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Леонид Кучук стал главным тренером «Ростова».

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