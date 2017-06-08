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«Реал» продлит контракт с Зиданом до 2020 года
09.06.2017 15:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Реал» намерен продлить контракт с тренером Зинедином Зиданом.
Ожидается, что стороны заключат новое соглашение, которое будет рассчитано до лета 2020 года.
«Реал» повысит зарплату тренера. Зидан приблизится к наиболее высокооплачиваемым коллегам.
За два неполных сезона француз дважды выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов, по разу привел команду к победам в чемпионате Испании, Суперкубке Европы и чемпионате мира среди клубов.
Действующий контракт Зидана рассчитан до лета 2018 года.
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«Реал» намерен продлить контракт с тренером Зинедином Зиданом.
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