Мотогонщик Макс Бьяджи повредил позвоночник на тренировке в Латине

МИНСК, 9 июн — Sputnik. Двукратный чемпион мира, итальянский мотогонщик Макс Бьяджи находится в тяжелом состоянии после аварии, передает издание Il Mattino .



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Авария произошла в пятницу на трассе в Латине, где 45-летний гонщик принимал участие в тренировке перед соревнованиями Supermoto, которые запланированы на 11 июля.

Бьяджи был госпитализирован в больницу Сан Камилло с травмами груди и позвоночника. По информации издания, гонщик находится в сознании, медики запланировали ряд исследований.

Макс Бьяджи — двукратный чемпион мира в категории Superbike и четырежды победитель первенства в 250-кубовом классе. В 2009 году он прекратил постоянные выступления в мотоциклетных чемпионатах.