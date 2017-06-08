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Мотогонщик Макс Бьяджи повредил позвоночник на тренировке в Латине
09.06.2017 16:21 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июн — Sputnik. Двукратный чемпион мира, итальянский мотогонщик Макс Бьяджи находится в тяжелом состоянии после аварии, передает издание
© AFP/ FRED DUFOUR
Авария произошла в пятницу на трассе в Латине, где 45-летний гонщик принимал участие в тренировке перед соревнованиями Supermoto, которые запланированы на 11 июля.
Бьяджи был госпитализирован в больницу Сан Камилло с травмами груди и позвоночника. По информации издания, гонщик находится в сознании, медики запланировали ряд исследований.
Макс Бьяджи — двукратный чемпион мира в категории Superbike и четырежды победитель первенства в 250-кубовом классе. В 2009 году он прекратил постоянные выступления в мотоциклетных чемпионатах.
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Гонщик был госпитализирован с травмами груди и позвоночника, сообщается, что он находится в сознании.
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