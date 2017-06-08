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Мората согласился перейти в «МЮ», «Реал» может получить 60 млн фунтов

09.06.2017 16:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Реала» Альваро Мората дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед».

Нападающий договорился с английским клубом об условиях личного контракта. Форвард является приоритетной трансферной целью «Манчестер Юнайтед». Футболист рассматривается в качестве того, кто займет место нападающего Златана Ибрагимовича.

«Манчестер Юнайтед» еще нужно договориться с «Реалом», чтобы трансфер состоялся. Мадридский клуб ранее отклонил предложение продать футболиста за 52,3 миллиона фунтов. «Манчестер Юнайтед» может предложить 60 миллионов фунтов и рассчитывает, что этой суммы будет достаточно.

 
 
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Форвард «Реала» Альваро Мората дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед».

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