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Беларусь – Болгария. На матч продано более 5 тыс билетов
09.06.2017 17:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
По состоянию на четверг, на сегодняшний матч квалификации ЧМ-2018 Беларусь – Болгария продано более пяти тысяч билетов.
Матч пройдет сегодня на «Борисов-Арене». Начало в 21.45.
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По состоянию на четверг, на сегодняшний матч квалификации ЧМ-2018 Беларусь – Болгария продано более пяти тысяч билетов.
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