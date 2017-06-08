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Беларусь – Болгария. На матч продано более 5 тыс билетов

09.06.2017 17:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По состоянию на четверг, на сегодняшний матч квалификации ЧМ-2018 Беларусь – Болгария продано более пяти тысяч билетов.

Матч пройдет сегодня на «Борисов-Арене». Начало в 21.45.

 
 
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По состоянию на четверг, на сегодняшний матч квалификации ЧМ-2018 Беларусь – Болгария продано более пяти тысяч билетов.

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