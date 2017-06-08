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КХЛ. Карнаухов и Шинкевич останутся в минском «Динамо»

09.06.2017 10:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Хоккеисты сборной Беларуси Михаил Карнаухов и Илья Шинкевич ведут переговоры о новых контрактах с минским «Динамо». Об этом рассказал агент игроков Александр Черных

«Оба останутся в «Динамо», сейчас ведем переговоры», — сказал агент.

В прошлом сезоне Михаил Карнаухов провел за «Динамо» четыре игры, причем каждый раз выходил на лед по ходу матча, заменяя Бена Скривенса. Карнаухов отразил 75% бросков, средняя пропускаемость составила 5,12 шайбы за 60 минут.

В чемпионате Беларуси 23-летний вратарь провел за «Динамо-Молодечно» 23 матча (89,3%) в регулярном сезоне и 5 (91,5%) — в плей-офф. За национальную сборную Михаил Карнаухов отыграл 2 (90%) матча в Олимпийской квалификации и 3 (87,5%) — на чемпионате мира.

Илья Шинкевич провел весь сезон в минском «Динамо», в 59 матчах набрав 9 (5+4) очков при показателе полезности «+3».

За сборную на чемпионате мира в 7 играх отметился 4 (2+2) результативными баллами, став вторым бомбардиром команды.

Предыдущие контракты Шинкевича и Карнаухова с минским «Динамо» завершились 30 апреля.

 
 
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Хоккеисты сборной Беларуси Михаил Карнаухов и Илья Шинкевич ведут переговоры о новых контрактах с минским «Динамо».

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