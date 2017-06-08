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Смешанные эстафеты в легкой атлетике и плавании, баскетбол 3x3 и другие новые виды включены в программу Токио-2020

09.06.2017 18:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня состоялось заседание Международного олимпийского комитета (МОК) по составлению программы соревнований Токио-2020.

На Игры-2020 было принято решение включить смешанную эстафету 4x400 в легкой атлетике; смешанную комплексную эстафету 4x100, 800 м свободным стилем у мужчин и 1500 м свободным стилем у женщин в плавании; мужские и женские соревнования по BMX, баскетбол 3 на 3, смешанные соревнования в дзюдо, настольном теннисе, стрельбе из лука и триатлоне, командные мужские и женские соревнования в фехтовании, а также мужской и женский мэдисон в велотреке.

В соревнованиях по боксу две квоты мужских соревнований перенесены в женские, как и три квоты мужских видов в каноэ и одна мужская квота в академической гребле. Три мужских вида в стрельбе (стрельба лежа из винтовки на 50 м, стрельба из пистолета на 50 м и дабл-трап) заменены на три смешанных соревнования.

В тяжелой атлетике убрана одна весовая категория.

 
 
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Сегодня состоялось заседание Международного олимпийского комитета (МОК) по составлению программы соревнований Токио-2020.

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