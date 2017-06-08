НХЛ. «Рейнджерс» отказались от идеи подписать Ковальчука

«Рейнджерс» отказались выменять у «Нью-Джерси» нападающего СКА Илью Ковальчука после того, как он подпишет контракт с «Дэвилс».

Клуб из Нью-Йорка был одним из основных вариантов для 34-летнего форварда. Подписать контракт с «Нью-Джерси» Ковальчуку нужно для того, чтобы ему не потребовалось разрешение всех 30 клубов на его возвращение в НХЛ.

Также «Детройт» решил не рассматривать кандидатуру Ковальчука в качестве варианта для усиления, поскольку намерен перестроить состав.

В прошлом сезоне Ковальчук набрал 78 (32+46) очков в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 9 (6+3) баллов в 18 играх плей-офф.

Ковальчук в НХЛ. Где он может оказаться?