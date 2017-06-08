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На просмотр в «Гомель» прибыли два футболиста из Кот-д’Ивуара
09.06.2017 19:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
19-летний полузащитник Исмаила Соро и 20-летний нападающий Вильфрид Еза прибыли на просмотр в «Гомель».
Оба футболиста из Кот-д’Ивуар и выступают за молдавский «Саксан», который несколько недель назад финишировал на предпоследнем десятом месте в чемпионате страны.
К слову, Вильфрид Еза с шестью забитыми мячами стал лучшим бомбардиром клуба в сезоне 2016/2017.
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19-летний полузащитник Исмаила Соро и 20-летний нападающий Вильфрид Еза прибыли на просмотр в «Гомель».
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