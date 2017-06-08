На просмотр в «Гомель» прибыли два футболиста из Кот-д’Ивуара

19-летний полузащитник Исмаила Соро и 20-летний нападающий Вильфрид Еза прибыли на просмотр в «Гомель».

Оба футболиста из Кот-д’Ивуар и выступают за молдавский «Саксан», который несколько недель назад финишировал на предпоследнем десятом месте в чемпионате страны.

К слову, Вильфрид Еза с шестью забитыми мячами стал лучшим бомбардиром клуба в сезоне 2016/2017.