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Сборная Беларуси забила первый гол за последние 4 матча

09.06.2017 22:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче квалификации ЧМ-2018 Беларусь принимает Болгарию.

На 33-й минуте игры в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал защитник нашей команды Михаил Сиваков.

Таким образом, под руководством Игоря Криушенко национальная команда забила первый мяч.

До этого сборная Беларуси не забивала в четырех играх подряд: против Швеции (0:4), Македонии (0:3), Швейцарии (0:1). А под руководством Александра Хацкевича уступила Болгарии в конце 2016 года.

 
 
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В матче квалификации ЧМ-2018 Беларусь принимает Болгарию.

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