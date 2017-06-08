Сборная Беларуси забила первый гол за последние 4 матча

В матче квалификации ЧМ-2018 Беларусь принимает Болгарию.

На 33-й минуте игры в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал защитник нашей команды Михаил Сиваков.

Таким образом, под руководством Игоря Криушенко национальная команда забила первый мяч.

До этого сборная Беларуси не забивала в четырех играх подряд: против Швеции (0:4), Македонии (0:3), Швейцарии (0:1). А под руководством Александра Хацкевича уступила Болгарии в конце 2016 года.