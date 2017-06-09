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Игорь Криушенко: «Эта победа придаст сил и уверенности»
09.06.2017 23:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал победу над Болгарией (2:1) в квалификации ЧМ-2018.
– В любой игре есть шероховатости. Благодарен ребятам за то, что они выдержали темп, которые мы взяли. Выполнили в основном установку на игру. Забили два гола. Что немаловажно для нас было. Естественно, небольшая ложка дегтя – пропущенный мяч. Но, думаю, победа в этой ситуации – самое главное и важное. Она должна придать сил и уверенности.
– Команда сегодня была великолепно физически готова. Минимум брака, высокий прессинг. Подводили сборную?
– Здесь и подводить не нужно было. У многих разгар сезона. Нужно было немного подвести ребят, у которых закончился чемпионат. Но они молодцы. Они выдержали. И команда действительно сегодня неплохо сегодня двигалась, – сказал Криушенко в эфире «Беларусь 5».
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал победу над Болгарией (2:1) в квалификации ЧМ-2018.
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