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Джокович выпадет из Топ-3. Это случится впервые почти за 8 лет

09.06.2017 23:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпион прошлогоднего «Ролан Гаррос» Новак Джокович, в этом году проигравший в Париже в четвертьфинале, по результатам полуфиналов турнира покинет Топ-3 мирового рейтинга.

30-летний серб, в прошлом году собравший некалендарный Большой Шлем, в конце сезона уступил Энди Маррею лидерство в рейтинге, которое непрерывно удерживал почти два с половиной года.

После этого 12-кратный чемпион «Шлемов» выиграл один небольшой титул (Доха) и сыграл в одном финале (Рим), на Australian Open проиграв во втором круге, а на этой неделе на «Ролан Гаррос» – в четвертьфинале.

Последний раз Джокович не входил в Топ-3 мирового рейтинга в октябре-2009, когда был четвертым и имел один титул «Большого шлема».

Как сильно Джокович сдал за последний год

 
 
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Чемпион прошлогоднего «Ролан Гаррос» Новак Джокович, в этом году проигравший в Париже в четвертьфинале, по результатам полуфиналов турнира покинет Топ-3 мирового...

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