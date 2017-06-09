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«Манчестер Юнайтед» заплатит за трансфер Мораты 73 млн евро, контракт будет рассчитан на 5 лет
09.06.2017 23:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Реала» Альваро Мората близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», информирует радиостанция Onda Cero.
В понедельник футболист отправится в Англию для подписания контракта, рассчитанного на пять лет. «Ман Юнайтед» заплатит за трансфер испанца 73 млн евро.
Ранее сообщалось, что Мората дал согласие на переход в английский клуб.
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Нападающий «Реала» Альваро Мората близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», информирует радиостанция Onda Cero.
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