ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Манчестер Юнайтед» заплатит за трансфер Мораты 73 млн евро, контракт будет рассчитан на 5 лет

09.06.2017 23:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Нападающий «Реала» Альваро Мората близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», информирует радиостанция Onda Cero.

В понедельник футболист отправится в Англию для подписания контракта, рассчитанного на пять лет. «Ман Юнайтед» заплатит за трансфер испанца 73 млн евро.

Ранее сообщалось, что Мората дал согласие на переход в английский клуб.

 

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Реала» Альваро Мората близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», информирует радиостанция Onda Cero.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Квалификация ЧМ-2018. Латвия проиграла Португалии другие результаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика