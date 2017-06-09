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Квалификация ЧМ-2018. Латвия проиграла Португалии другие результаты
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Квалификация ЧМ-2018
Европа
6-й тур
- Дата проведения
-
9 июня, 21.45, «Сконто»
- Голы:
-
0:1 –
41 Роналду,
0:2 –
63 Роналду,
0:3 –
67 Андре Силва.
Латвия –
Ванин, Ягодинский, Максименко, Горкш, Колесов, Казачок (Варданян, 72), Соловьев, Клюшкин (Индранс, 62), Лайзанс, Икауниекс (Ракель, 67), Шабала.
Португалия –
Руй Патрисиу, Соареш (Нелсон Семеду, 71), Геррейру, Алвеш, Фонте, Андре Гомеш, Моутинью, Вильям Карвалью, Желсон Мартинш (Куарежма, 57), Роналду, Андре Силва (Нани, 80).
- Предупреждения:
-
Клюшкин
(38), Желсон Мартинш
(55), Лайзанс
(75), Куарежма
(90).
- Дата проведения
-
9 июня, 21.45, «Estadi Nacional»
- Гол:
-
1:0 –
26 Ребес.
Андорра –
Гомес Морейра, Макс Льовера, Лима, Сан-Николас, Валес, Ребес, Рубио, Алаэс (Манейро, 68), Мартинес, Клементе (Риера, 83), Пухоль (Айяла, 88).
Венгрия –
Гулачи, Беше, Пауло Винисиус, Ланг (Балог, 56), Тот, Надь, Штьебер (Надь, 21), Дьюрчо (Шаллаи, 71), Джуджак, Кляйнхайслер, Эппель.
- Предупреждения:
-
Алаэс
(28), Пухоль
(29), Сан-Николас
(37), Беше
(45), Рубио
(60), Валес
(80), Манейро
(90).
- Дата проведения
-
9 июня, 21.45, «Алгарве»
- Голы:
-
0:1 –
10, автогол Чиполина,
1:1 –
30 Эрнандес,
1:2 –
87 Сотериу.
Гибралтар –
Ибраим, Кассиаро (Кумбз, 82), Чиполина, Барнетт, Оливеро, Уокер, Бардон (Кассиаро, 90), Гарсия, Чиполина, Эрнандес, Кассиаро.
Кипр –
Панаги, Лайфис, Меркис, Иоанну, Артиматас (Митидис, 82), Деметриу, Маргаса (Александру, 61), Кирьяку, Хараламбидис, Сотериу, Христофи (Макрис, 73).
- Предупреждения:
-
Эрнандес
(37), Иоанну
(41), Лайфис
(55), Кирьяку
(68), Кассиаро
(73), Уокер
(82).
- Дата проведения
-
9 июня, 21.45, «А Ле Кок Арена»
- Голы:
-
0:1 –
31 Мертенс,
0:2 –
86 Шадли.
Эстония –
Аксалу, Баранов, Метс, Пикк, Клаван, Лутс (Калласте, 75), Васильев, Тенисте, Зенев (Оямаа, 79), Кяйт (Аньер, 85), Дмитриев.
Бельгия –
Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Компани, Шадли, Витцель, Феррейра Карраско, де Брюйне, Феллайни, Мертенс (Батшуайи, 81), Лукаку.
- Предупреждение:
-
Метс
(83).
- Удаление:
-
Дмитриев
(44).
- Дата проведения
-
9 июня, 21.45, «Торсвеллур»
- Голы:
-
0:1 –
36 Джака,
0:2 –
59 Шакири.
Фарерские о-ва –
Нильсен, Наес, Грегерсен, Давидсен, Беньяминсен, Ханссон (Локин, 66), Ватнхамар, Давидсен (Фаэре, 71), Юстинюссен, Ольсен (Юнсен, 61), Соренсен.
Швейцария –
Зоммер, Джуру, Мубандже, Лихтштайнер, Аканджи, Шакири, Бехрами, Джака, Джемаили (Фройлер, 86), Сеферович (Дердийок, 78), Мехмеди (Цубер, 62).
- Предупреждения:
-
Беньяминсен
(41), Соренсен
(90).
Таблицы квалификации ЧМ-2018
Статистика квалификации ЧМ-2018
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Квалификация ЧМ-2018 Европа 6-й тур Таблицы квалификации ЧМ-2018 Статистика квалификации ЧМ-2018.
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