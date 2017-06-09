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Квалификация ЧМ-2018. Латвия проиграла Португалии другие результаты

09.06.2017 22:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Квалификация ЧМ-2018

Европа

6-й тур

Латвия – Португалия 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
9 июня, 21.45, «Сконто»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 41 Роналду, 0:2 – 63 Роналду, 0:3 – 67 Андре Силва.
ЛатвияВанин, Ягодинский, Максименко, Горкш, Колесов, Казачок (Варданян, 72), Соловьев, Клюшкин (Индранс, 62), Лайзанс, Икауниекс (Ракель, 67), Шабала.
ПортугалияРуй Патрисиу, Соареш (Нелсон Семеду, 71), Геррейру, Алвеш, Фонте, Андре Гомеш, Моутинью, Вильям Карвалью, Желсон Мартинш (Куарежма, 57), Роналду, Андре Силва (Нани, 80).
Предупреждения:
Клюшкин (38), Желсон Мартинш (55), Лайзанс (75), Куарежма (90).
Андорра – Венгрия 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
9 июня, 21.45, «Estadi Nacional»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 26 Ребес.
АндорраГомес Морейра, Макс Льовера, Лима, Сан-Николас, Валес, Ребес, Рубио, Алаэс (Манейро, 68), Мартинес, Клементе (Риера, 83), Пухоль (Айяла, 88).
ВенгрияГулачи, Беше, Пауло Винисиус, Ланг (Балог, 56), Тот, Надь, Штьебер (Надь, 21), Дьюрчо (Шаллаи, 71), Джуджак, Кляйнхайслер, Эппель.
Предупреждения:
Алаэс (28), Пухоль (29), Сан-Николас (37), Беше (45), Рубио (60), Валес (80), Манейро (90).
Гибралтар – Кипр 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
9 июня, 21.45, «Алгарве»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 10, автогол Чиполина, 1:1 – 30 Эрнандес, 1:2 – 87 Сотериу.
ГибралтарИбраим, Кассиаро (Кумбз, 82), Чиполина, Барнетт, Оливеро, Уокер, Бардон (Кассиаро, 90), Гарсия, Чиполина, Эрнандес, Кассиаро.
КипрПанаги, Лайфис, Меркис, Иоанну, Артиматас (Митидис, 82), Деметриу, Маргаса (Александру, 61), Кирьяку, Хараламбидис, Сотериу, Христофи (Макрис, 73).
Предупреждения:
Эрнандес (37), Иоанну (41), Лайфис (55), Кирьяку (68), Кассиаро (73), Уокер (82).
Эстония – Бельгия 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
9 июня, 21.45, «А Ле Кок Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 31 Мертенс, 0:2 – 86 Шадли.
ЭстонияАксалу, Баранов, Метс, Пикк, Клаван, Лутс (Калласте, 75), Васильев, Тенисте, Зенев (Оямаа, 79), Кяйт (Аньер, 85), Дмитриев.
БельгияКуртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Компани, Шадли, Витцель, Феррейра Карраско, де Брюйне, Феллайни, Мертенс (Батшуайи, 81), Лукаку.
Предупреждение:
Метс (83).
Удаление:
Дмитриев (44).
Фарерские о-ва – Швейцария 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
9 июня, 21.45, «Торсвеллур»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 36 Джака, 0:2 – 59 Шакири.
Фарерские о-ваНильсен, Наес, Грегерсен, Давидсен, Беньяминсен, Ханссон (Локин, 66), Ватнхамар, Давидсен (Фаэре, 71), Юстинюссен, Ольсен (Юнсен, 61), Соренсен.
ШвейцарияЗоммер, Джуру, Мубандже, Лихтштайнер, Аканджи, Шакири, Бехрами, Джака, Джемаили (Фройлер, 86), Сеферович (Дердийок, 78), Мехмеди (Цубер, 62).
Предупреждения:
Беньяминсен (41), Соренсен (90).

 

Таблицы квалификации ЧМ-2018

Статистика квалификации ЧМ-2018

 
 
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Квалификация ЧМ-2018 Европа 6-й тур Таблицы квалификации ЧМ-2018 Статистика квалификации ЧМ-2018.

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