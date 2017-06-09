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Швеция обыграла Францию благодаря голу Тойвонена с центра поля на 93-й минуте

10.06.2017 02:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий сборной Швеции Ола Тойвонен принес победу своей команде в матче квалификации ЧМ-2018 со сборной Франции (2:1).

30-летний форвард воспользовался ошибкой вратаря французов Уго Льориса на 93-й минуте. Голкипер покинул штрафную площадь и отдал неточный пас в центр поля, откуда сходу ударил Тойвонен.

Это первый гол Тойвонена в составе сборной Швеции с 10 октября 2016 года.

В 6 матчах квалификационного раунда ЧМ-2018 Швеция и Франция набрали по 13 очков.

Дикий привоз Льориса, который принес шведам победу

 
 
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Нападающий сборной Швеции Ола Тойвонен принес победу своей команде в матче квалификации ЧМ-2018 со сборной Франции (2:1).

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