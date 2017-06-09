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Игорь Криушенко: «Рад за Павла и за их взаимодействие с Лаптевым, добротный получился тандем»

10.06.2017 01:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер национальной сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал победу над командой Болгарии (2:1) в матче квалификации на ЧМ-2018.

– Хочу поздравить всех болельщиков с первой в отборе победой! Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу, мастерство, точное следование плану на игру.

В первом тайме мы хорошо двигались, прессинговали, не давали сопернику пространства. Во втором, правда, слегка задохнулись, прижались к своим воротам, позволили болгарам сыграть в давление и подавать навесы.

Тем не менее, все же собрались, отодвинули игру от своих ворот. А тут еще шикарный гол Савицкого подоспел. Рад за Павла и за их взаимодействие с Лаптевым, добротный получился тандем.

–  Вы выпустили в стартовом составе 4 игроков из чемпионата Беларуси. И они обедни не испортили. Может, нужно было больше выпустить?

– С Новой Зеландией выпущу больше, поскольку хочу отпустить легионеров с тем, чтобы они качественно отдохнули в отпусках. Сегодня делал ставку на опыт, ни к кому у меня претензий нет.

– Среди 11 первых не оказалось ни одного игрока чемпиона – борисовского БАТЭ.

– Не ищите здесь подводных камней. Просто это был такой выбор на конкретный матч.

– Сиваков у вас штатный пенальтист?

– Нет, его я не назначал исполнять 11-метровый. Тот, кто был уверен в своих силах, тот и подошел к мячу. Я вообще не смотрел за исполнением пенальти, – сказал Криушенко после матча.

Крутой гол Савицкого, принесший победу белорусам в матче с Болгарией

 
 
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Главный тренер национальной сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал победу над командой Болгарии (2:1) в матче квалификации на ЧМ-2018.

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