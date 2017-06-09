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Петар Хубчев: «Не отказываюсь от слов, что ехали в Беларусь за победой»
10.06.2017 01:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Болгарии Петар Хубчев прокомментировал поражение от команды Беларуси (1:2) в матче квалификации на ЧМ-2018.
– Мы ехали в Беларусь за победой, и я не отказываюсь от этих слов. Мы каждый матч играем на победу, но не всегда получается. До игры на «Борисов-Арене» у нас были неплохие шансы на нынешний отбор, после поражения они стали намного хуже.
– Затрудняли ли вам подготовку к матчу новые фамилии в составе соперника по сравнению с игрой в Софии?
– Никак не затрудняли, мы знали, кто будет играть и готовились к ним.
– Преподнесла ли вам сюрприз сборная Беларуси?
– Нет, все случилось так, как мы и предполагали. Нам был предложен динамичный силовой футбол, именно в этом стиле нам забили первый гол. В этот силовой футбол мы и проиграли, – сказал Хубчев.
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Главный тренер сборной Болгарии Петар Хубчев прокомментировал поражение от команды Беларуси (1:2) в матче квалификации на ЧМ-2018.
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