Петар Хубчев: «Не отказываюсь от слов, что ехали в Беларусь за победой»

Главный тренер сборной Болгарии Петар Хубчев прокомментировал поражение от команды Беларуси (1:2) в матче квалификации на ЧМ-2018.

– Мы ехали в Беларусь за победой, и я не отказываюсь от этих слов. Мы каждый матч играем на победу, но не всегда получается. До игры на «Борисов-Арене» у нас были неплохие шансы на нынешний отбор, после поражения они стали намного хуже.

– Затрудняли ли вам подготовку к матчу новые фамилии в составе соперника по сравнению с игрой в Софии?

– Никак не затрудняли, мы знали, кто будет играть и готовились к ним.

– Преподнесла ли вам сюрприз сборная Беларуси?

– Нет, все случилось так, как мы и предполагали. Нам был предложен динамичный силовой футбол, именно в этом стиле нам забили первый гол. В этот силовой футбол мы и проиграли, – сказал Хубчев.