Михаил Сиваков: «Хорошо, что мы победили. Потому что в последнее время нас много заслуженно критиковали»

Защитник сборной Беларуси Михаил Сиваков прокомментировал победу над Болгарией (2:1) в квалификации ЧМ-2018.

«Готов ли был бить пенальти? Если пошел, значит, был готов. Почувствовал уверенность.

Хорошо, что мы добились победы. Потому что в последнее время нас много критиковали. Заслуженно критиковали. Поэтому было важно набрать три очка. И для своей уверенности. А что касается игры, то лично мне первый тайм понравился больше. Владели мячом, больше атаковали, был более правильный выход из обороны в атаку, – сказал Сиваков в эфире «Беларусь 5».

Просто крутейший гол Савицкого, принесший победу белорусам в матче с Болгарией