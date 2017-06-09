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Михаил Сиваков: «Хорошо, что мы победили. Потому что в последнее время нас много заслуженно критиковали»
10.06.2017 00:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник сборной Беларуси Михаил Сиваков прокомментировал победу над Болгарией (2:1) в квалификации ЧМ-2018.
«Готов ли был бить пенальти? Если пошел, значит, был готов. Почувствовал уверенность.
Хорошо, что мы добились победы. Потому что в последнее время нас много критиковали. Заслуженно критиковали. Поэтому было важно набрать три очка. И для своей уверенности. А что касается игры, то лично мне первый тайм понравился больше. Владели мячом, больше атаковали, был более правильный выход из обороны в атаку, – сказал Сиваков в эфире «Беларусь 5».
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Михаил Сиваков: «Хорошо, что мы победили. Потому что в последнее время нас много заслуженно критиковали»
Защитник сборной Беларуси Михаил Сиваков прокомментировал победу над Болгарией (2:1) в квалификации ЧМ-2018.
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