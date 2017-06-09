ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Павел Савицкий: «Болельщики давно заждались победы сборной. Мы обязаны были дома выиграть»

10.06.2017 00:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник сборной Беларуси Павел Савицкий прокомментировал победу над Болгарией  (2:1) в квалификации ЧМ-2018.

«Да, стресс был такой. Считаю, что болельщики давно заждались победы сборной. Мы обязаны были дома выиграть. Не забивали мы четыре матча.

Мой гол? В последний момент хотел бить в дальний. Потом увидел, что немножко вышел вратарь и перевесил его. Посвящаю этот гол папе, маме и любимой девушке, – сказал Савицкий в эфире «Беларусь 5».

Просто крутейший гол Савицкого, принесший победу белорусам в матче с Болгарией

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник сборной Беларуси Павел Савицкий прокомментировал победу над Болгарией (2:1) в квалификации ЧМ-2018.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Игорь Криушенко: «Эта победа придаст сил и уверенности»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика