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Ролан Гаррос. Финал. Халеп сыграет с Остапенко
10.06.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
В финале «Ролан Гаррос» Симона Халеп сыграет с 20-летней Еленой Остапенко.
Ролан Гаррос
Париж, Франция
22 мая – 11 июня 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 36 миллионов евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
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В финале «Ролан Гаррос» Симона Халеп сыграет с 20-летней Еленой Остапенко.
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