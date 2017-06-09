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Ролан Гаррос. Финал. Халеп сыграет с Остапенко

10.06.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В финале «Ролан Гаррос» Симона Халеп сыграет с 20-летней Еленой Остапенко.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

22 мая – 11 июня 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 36 миллионов евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Елена Остапенко (Латвия)  Симона Халеп (Румыния)
Дата проведения
10 июня, 14.00
Онлайн матча
 
 
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В финале «Ролан Гаррос» Симона Халеп сыграет с 20-летней Еленой Остапенко.

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