Полузащитник сборной Болгарии: «Поражение от Беларуси? Трудно играть против команды, которая защищается с 10 футболистами сзади»

Полузащитник «Левски» и сборной Болгарии Георги Костадинов прокомментировал поражение от Беларуси (1:2) в матче квалификации ЧМ-2018.

«Допустили одну ошибку в первом тайме — и были наказаны. Во втором заключили белорусов на их половине. Жаль, что в итоге проиграли. Мы отдали на поле все. Трудно играть против команды, которая защищается с 10 футболистами сзади.

В подобных матчах побеждает тот, кто более настойчив. С каждой минутой чувствовал себя лучше. Рад, что завершили встречу на позитивной ноте.

Настроение на нуле. В раздевалке сказали друг другу те слова, которые выносить за ее пределы не стоит. Победа над голландцами обязывала нас брать три очка и здесь. Нужно двигаться вперед, развиваться и постараться одолеть Швецию», – сказал Костадинов.

Отметим, футболист является автором единственного гола болгар в матче.

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