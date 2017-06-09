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Полузащитник сборной Болгарии: «Поражение от Беларуси? Трудно играть против команды, которая защищается с 10 футболистами сзади»

10.06.2017 10:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Левски» и сборной Болгарии Георги Костадинов прокомментировал поражение от Беларуси (1:2) в матче квалификации ЧМ-2018.

«Допустили одну ошибку в первом тайме — и были наказаны. Во втором заключили белорусов на их половине. Жаль, что в итоге проиграли. Мы отдали на поле все. Трудно играть против команды, которая защищается с 10 футболистами сзади.

В подобных матчах побеждает тот, кто более настойчив. С каждой минутой чувствовал себя лучше. Рад, что завершили встречу на позитивной ноте.

Настроение на нуле. В раздевалке сказали друг другу те слова, которые выносить за ее пределы не стоит. Победа над голландцами обязывала нас брать три очка и здесь. Нужно двигаться вперед, развиваться и постараться одолеть Швецию», – сказал Костадинов.

Отметим, футболист является автором единственного гола болгар в матче.

«Если бы не выиграли, у белфутбола могли бы возникнуть очень большие проблемы». Сборная наконец-то порадовала

 
 
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Полузащитник «Левски» и сборной Болгарии Георги Костадинов прокомментировал поражение от Беларуси (1:2) в матче квалификации ЧМ-2018.

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