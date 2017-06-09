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Полузащитник сборной Болгарии: «Поражение от Беларуси? Трудно играть против команды, которая защищается с 10 футболистами сзади»
10.06.2017 10:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Левски» и сборной Болгарии Георги Костадинов прокомментировал поражение от Беларуси (1:2) в матче квалификации ЧМ-2018.
«Допустили одну ошибку в первом тайме — и были наказаны. Во втором заключили белорусов на их половине. Жаль, что в итоге проиграли. Мы отдали на поле все. Трудно играть против команды, которая защищается с 10 футболистами сзади.
В подобных матчах побеждает тот, кто более настойчив. С каждой минутой чувствовал себя лучше. Рад, что завершили встречу на позитивной ноте.
Настроение на нуле. В раздевалке сказали друг другу те слова, которые выносить за ее пределы не стоит. Победа над голландцами обязывала нас брать три очка и здесь. Нужно двигаться вперед, развиваться и постараться одолеть Швецию», – сказал Костадинов.
Отметим, футболист является автором единственного гола болгар в матче.
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Полузащитник сборной Болгарии: «Поражение от Беларуси? Трудно играть против команды, которая защищается с 10 футболистами сзади»
Полузащитник «Левски» и сборной Болгарии Георги Костадинов прокомментировал поражение от Беларуси (1:2) в матче квалификации ЧМ-2018.
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