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Олег Кононов: «Ахмат» должен стремиться к первому месту»

10.06.2017 10:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Новый главный тренер «Ахмата» Олег Кононов, выступая на собрании команды, рассказал о целях грозненского клуба.

«Все требования, которые у меня есть к вам, — только для достижения результата. Результат делается тогда, когда есть команда, а команда начинается с тренерского состава. Тренерский состав – это не только тренеры, это все люди, которые работают в клубе начиная, конечно же, с самого главного руководителя, который понимает, для чего он создает клуб. Не просто для того, чтобы удовлетворить потребность – посмотреть, как там ребята играют, а для достижения результата.

Путь только наверх. А наверх – это первое место. Вот это самое главное, что должны вы знать. Первое место в чемпионате России», — подчеркнул Кононов.

 
 
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Новый главный тренер «Ахмата» Олег Кононов, выступая на собрании команды, рассказал о целях грозненского клуба.

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