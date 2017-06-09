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НБА. Плей-офф. Финал. 4-й матч. «Кливленд» разгромил «Голден Стэйт»
10.06.2017 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в «Quicken Loans Arena» в Кливленде прошел четвертый матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2016/17 между «Кавальерс» и «Уорриорз». «Кливленд» побил рекорд по количеству забитых трехочковых в финальных сериях и одержал первую победу в серии.
Финал
Четвертый матч
В серии впереди «Голден Стэйт» – 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Сегодня в «Quicken Loans Arena» в Кливленде прошел четвертый матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2016/17 между «Кавальерс» и «Уорриорз».
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