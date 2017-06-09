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НБА. Плей-офф. Финал. 4-й матч. «Кливленд» разгромил «Голден Стэйт»

10.06.2017 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в «Quicken Loans Arena» в Кливленде прошел четвертый матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2016/17 между «Кавальерс» и «Уорриорз». «Кливленд» побил рекорд по количеству забитых трехочковых в финальных сериях и одержал первую победу в серии.

Плей-офф

Финал

Четвертый матч

Кливленд – Голден Стэйт 137:116 (49:33, 37:35, 29:28, 22:20)
Дата проведения
10 июня, 04.00, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча
Кливленд
Ирвинг (40 + 7 подборов), Джеймс (31 + 10 подборов + 11 передач), Лав (23), Джей Ар Смит (15), Томпсон (5 + 10 подборов)  старт; Джефферсон (8), Уильямс (5), Шамперт (5), Корвер (3), Уильямс (2), Джонс (0), Джонс (0).
Голден Стэйт
Дюрэнт (35), Грин (16 + 14 подборов), Карри (14 + 10 передач), Томпсон (13), Пачулия (6)  старт; Ливингстон (10), Уэст (6), Кларк (5), Игудала (4), МакГи (4), Маккоу (3), Барнс (0), МакАду (0).

В серии впереди «Голден Стэйт» – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
 
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Сегодня в «Quicken Loans Arena» в Кливленде прошел четвертый матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2016/17 между «Кавальерс» и «Уорриорз».

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