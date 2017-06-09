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Сборная Беларуси не проигрывает дома почти два года

10.06.2017 10:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В рамках квалификации ЧМ-2018 Беларусь дома обыграла Болгарию (2:1).

Таким образом, наша команда не проигрывает в домашних официальных матчах с 13 июня 2015 года, когда подопечные Александра Хацкевича уступили Испании (0:1).

После этого Беларусь в квалификации Евро-2016 обыграла Люксембург (2:0) и сыграла вничью с Македонией (0:0).

В квалификации ЧМ-2018 сборная Беларуси в домашних встречах также не проигрывала. Она провела два ничейных поединка с Францией (0:0) и Люксембургом (1:1).

 
 
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В рамках квалификации ЧМ-2018 Беларусь дома обыграла Болгарию (2:1).

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