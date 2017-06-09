Голкипер сборной Болгарии: «Беларусь — скромная команда, и мы ее недооценили»

Голкипер сборной Болгарии Николай Михайлов прокомментировал поражение от Беларуси (1:2).

– Не сыграли на том уровне, на который рассчитывали. То, что нарабатывали, не удалось реализовать на поле. Давали сопернику создавать моменты, в том числе заработать пенальти, с которым, к сожалению, не справился. Это был просто не наш вечер.

Давно говорил, что, когда мы играет под большим давлением, что-то удается. Беларусь же — скромная команда, и мы ее недооценили. А ведь могли пропустить еще один или два мяча…

Голландия гораздо сильнее. Прессовали их, но здесь это повторить не вышло. После перерыва открылись и получили второй гол. С первой и до последней секунды мы не превосходили противника ни в одном из аспектов, – сказал Михайлов.

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