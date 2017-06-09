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Минское «Динамо» продлит контракт с Ковыршиным
10.06.2017 11:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно источнику, минское
В прошлом сезоне Ковыршин провел за «Динамо» 47 матчей, в которых набрал 18 (8+10) очков при показателе полезности «+3».
На чемпионате мира 31-летний форвард отметился 3 (2+1) баллами и показателем «-3» в 7 играх. По итогам турнира тренерский штаб
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Как стало известно источнику, минское «Динамо» и форвард сборной Беларуси Евгений Ковыршин договорились о заключении нового двухлетнего договора.
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