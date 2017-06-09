Минское «Динамо» продлит контракт с Ковыршиным

Как стало известно источнику, минское и форвард сборной Беларуси Евгений Ковыршин договорились о заключении нового двухлетнего договора.

В прошлом сезоне Ковыршин провел за «Динамо» 47 матчей, в которых набрал 18 (8+10) очков при показателе полезности «+3».

На чемпионате мира 31-летний форвард отметился 3 (2+1) баллами и показателем «-3» в 7 играх. По итогам турнира тренерский штаб включил Ковыршина в топ-3 лучших игроков команды.

Подробную статистику игрока смотрите здесь .