На пути к ЧМ-2018: как Беларусь обыграла Болгарию

МИНСК, 10 июн — Sputnik. Национальная сборная Беларуси обыграла сборную Болгарии на "Борисов-Арене" со счетом 2:1 в рамках отборочных матчей на Чемпионат мира —2018 года, который пройдет в России.



© REUTERS Denis Balibouse Сборная Беларуси по футболу проиграла Швейцарии

Счет открыл Михаил Сиваков, который блестяще провел пенальти. Но настоящим супер-голом матча стал бросок Павла Савицкого на 80-й минуте. На последней минуте матча футболистам болгарской сборной все-таки удалось отыграть один гол. По многочисленным признаниям болельщиков подопечные Игоря Криушенко порадовали динамичной и азартной игрой. На трибунах "Борисов-Арены" за матчем наблюдало более 6 тысяч зрителей.

Таким образом, у белорусской сборной сейчас пять очков после шести матчей, она занимает 5 место в группе А. следующий матч в рамках отбора на ЧМ-2018 наша сборная сыграет с Люксембургом в конце августа.