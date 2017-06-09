|
На пути к ЧМ-2018: как Беларусь обыграла Болгарию
10.06.2017 11:44 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июн — Sputnik. Национальная сборная Беларуси обыграла сборную Болгарии на "Борисов-Арене" со счетом 2:1 в рамках отборочных матчей на Чемпионат мира —2018 года, который пройдет в России.
© REUTERS Denis Balibouse
Счет открыл Михаил Сиваков, который блестяще провел пенальти. Но настоящим супер-голом матча стал бросок Павла Савицкого на 80-й минуте. На последней минуте матча футболистам болгарской сборной все-таки удалось отыграть один гол. По многочисленным признаниям болельщиков подопечные Игоря Криушенко порадовали динамичной и азартной игрой. На трибунах "Борисов-Арены" за матчем наблюдало более 6 тысяч зрителей.
Таким образом, у белорусской сборной сейчас пять очков после шести матчей, она занимает 5 место в группе А. следующий матч в рамках отбора на ЧМ-2018 наша сборная сыграет с Люксембургом в конце августа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отборочном турнире к чемпионату мира 2018 года национальная сборная Беларуси по футболу выиграла у сборной Болгарии на "Борисов-Арене".
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии