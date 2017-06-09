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Минское «Динамо» интересуется полузащитником сборной Болгарии Костадиновым

10.06.2017 12:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщает источник, минское «Динамо» и пражская «Спарта» интересуются полузащитником сборной Болгарии Георгием Костадиновым.

Напомним, Костадинов накануне забил гол в ворота сборной Беларуси (1:2).

Последние два сезона игрок провел в «Левски». Его статистику смотрите здесь.

На данный момент Костадинов является свободным агентом.

Георгий Костадинов: «Поражение от Беларуси? Трудно играть против команды, которая защищается с 10 футболистами сзади»

 
 
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Как сообщает источник, минское «Динамо» и пражская «Спарта» интересуются полузащитником сборной Болгарии Георгием Костадиновым.

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