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Минское «Динамо» интересуется полузащитником сборной Болгарии Костадиновым
10.06.2017 12:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает источник, минское «Динамо» и пражская «Спарта» интересуются полузащитником сборной Болгарии Георгием Костадиновым.
Напомним, Костадинов накануне забил гол в ворота сборной Беларуси (1:2).
Последние два сезона игрок провел в «Левски». Его статистику смотрите
На данный момент Костадинов является свободным агентом.
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Как сообщает источник, минское «Динамо» и пражская «Спарта» интересуются полузащитником сборной Болгарии Георгием Костадиновым.
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