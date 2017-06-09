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«Славия» будет продавать игровые майки за 80 рублей, если наберется 15 желающих

10.06.2017 11:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Славия» предложила болельщикам приобрести игровую майку команды.

«Для того, чтобы мы могли сделать заказ, необходимо минимум 15 человек. Стоимость футболки с номером и вашей фамилией 80 руб», – говорится в обращении клуба.

Средняя зарплата в Мозырьском районе составляет 769,6 рублей.

 
 
 
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«Славия» предложила болельщикам приобрести игровую майку команды.

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