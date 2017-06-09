Защитник сборной Болгарии Попов: «Гол Савицкого? Нелепый гол»

Защитник сборной Болгарии Страхил Попов прокомментировал поражение от Беларуси (1:2) в квалификации ЧМ-2018.

«Очень жаль, что уступили. Начали неважно, пропустили — поставили себя в неприятное положение. Во втором тайме стали создавать больше моментов у чужих ворот, но случилась контратака и второй гол белорусов. Нелепый гол… Но виноваты сами.

Мы имели возможности забить, но нельзя допускать ошибки, за которые может наказать каждая команда. Следует извлечь из поражения серьезный урок: этот матч должен «застрять серьгой в ухе». Минута расслабленности — тебя наказывают. Обязаны были закрепить результат, добытый в игре с Голландией», – сказал Попов.

Просто. Замечательный. Гол. Савицкого