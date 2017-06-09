Николай Ходасевич: «Вкрапления из чемпионата Беларуси и сработавший план Криушенко заслуживают лестных слов и аплодисментов»

Белорусский телеведущий поделился впечатлениями от победы сборной Беларуси над Болгарией (2:1) в квалификации ЧМ-2018.

– Ну что, друзья? Наконец-то после матча сборной мы проснулись в хорошем настроении, потому что наша команда в официальном матче победила Болгарию.

Мне понравилось сравнение положения «Карпат» и сборной Беларуси от Олега Дулуба в последнем выпуске «Времени футбола». Он говорил о том, что нужно забыть о красоте футбола и добиваться результата. Мне кажется, именно с таким посылом Беларусь подошла к свиданию с болгарами.

Посмотрите, замысел сработал от начала до конца. Со старта вышли три центральных защитника с двумя атакующими краями. Впереди действовал Лаптев. Это схема не столько , сколько «Торпедо-БелАЗ» образца прошлого сезона. Там ведь тоже грузили вперед, чтобы форвард цеплялся за мяч. Накануне Лаптев сбрасывал на Балановича и Савицкого. Все это работало в первом тайме и привело к забитому мячу.

Лаптев заработал пенальти, но большой вопрос, почему к мячу подходил Сиваков. Почему в команде до игры не определялось, кто будет бить пенальти? Мне, например, казалось, что Савицкий забивает с точки практически регулярно и действует при этом разносторонне. Его невозможно раскусить и изучить по Instat. Но Миша почувствовал уверенность, и мы открыли счет.

Во втором тайме была другая стратегия: нужно было опустить крайних защитников, отдать мяч болгарам (хотя они и сами встрепенулись) и терпеть. Нужно было аккуратно, спокойно и дисциплинированно играть, чтобы добыть эти три очка. Гол Савицкого? Без таких шедевров не обходится футбол. Павел еще раз показал, что он лучший в чемпионате. Савицкий созрел, хотя к нему по-прежнему много претензий. Но я согласен с Ковалевичем: у Павла потрясающая статистика для полузащитника в рамках чемпионата Беларуси. И он свое еще в карьере возьмет. Он ведь молод, не будем об этом забывать.

В матче играли четыре футболиста чемпионата Беларуси не из БАТЭ. И вполне на уровне. Хотя костяк, конечно, по-прежнему составляют легионеры. Но вкрапления из чемпионата Беларуси и сработавший план Криушенко заслуживают лестных слов и аплодисментов.

Пропущенный мяч в конце? Так бывает. Аплодируем Сергею Чернику – похоже, он становится первым номером в сборной.

И в заключение хочу отметить, что продолжаю придерживаться той мысли, которую выразил в заметке на «Трибуне» . Эта сборная Беларуси без прошлого и без будущего. Будущее пока туманно – нужно провести четыре встречи с сильными соперниками. Не знаю, сумеем ли дотерпеть и набрать очки против голландцев, французов и шведов. А прошлое у нас такое скомканное, что его лучше забыть, – сказал Ходасевич.

«Если бы не выиграли, у белфутбола могли бы возникнуть очень большие проблемы». Сборная наконец-то порадовала

Просто. Замечательный. Гол. Савицкого