Гончаренко исполнилось 40 лет

Белорусскому тренеру Виктору Гончаренко 10 июня исполнилось 40 лет.

В качестве игрока Гончаренко выступал в МПЦК, «Стреличево» (Хойники), РУОРе и БАТЭ. Карьеру игрока завершил в 2002 году из-за полученной на тренировке травмы — разрыва крестообразной связки левого коленного сустава.

Затем Гончаренко трудился в структуре БАТЭ и в 2007 году стал главным тренером команды. Под его руководством команда неизменно становилась чемпионом Беларуси, трижды выходила в групповой раунд Лиги чемпионов и дважды – Лиги Европы.

В 2013 году Гончаренко начал работать в клубах РФПЛ, возглавив «Кубань». Далее специалист трудился в «Урале», ЦСКА (в качестве ассистента Слуцкого) и «Уфе».

12 декабря 2016 года Гончаренко возглавил ЦСКА.

Гончаренко шесть раз становился лучшим тренером Беларуси: в 2008, 2009, 2010, 2012, 2014 и 2016 годах.