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Шибанов перешел в «Юность»

10.06.2017 13:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Минская «Юность» заключила контракт с 29-летним голкипером Михаилом Шибановым.

Вратарь является воспитанником школы казанского «Ак Барса», профессиональную карьеру начинал во второй команде клуба из столицы Татарстана.

В 2006 году переехал в Беларусь, став игроком «Керамина». Позже выступал в экстралиге за «Латгале» и «Витебск», а с 2010 защищал цвета солигорского «Шахтера», с которым становился чемпионом страны.

Игрок имеет белорусское гражданство. Его статистику в «Шахтере» смотрите здесь.

 
Теги: Витебск
 
 
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Минская «Юность» заключила контракт с 29-летним голкипером Михаилом Шибановым.

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