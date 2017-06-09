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Шибанов перешел в «Юность»
10.06.2017 13:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минская «Юность» заключила контракт с 29-летним голкипером Михаилом Шибановым.
Вратарь является воспитанником школы казанского «Ак Барса», профессиональную карьеру начинал во второй команде клуба из столицы Татарстана.
В 2006 году переехал в Беларусь, став игроком «Керамина». Позже выступал в экстралиге за «Латгале» и «Витебск», а с 2010 защищал цвета солигорского «Шахтера», с которым становился чемпионом страны.
Игрок имеет белорусское гражданство. Его статистику в «Шахтере» смотрите
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Минская «Юность» заключила контракт с 29-летним голкипером Михаилом Шибановым.
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