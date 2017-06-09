Шибанов перешел в «Юность»

Минская «Юность» заключила контракт с 29-летним голкипером Михаилом Шибановым.

Вратарь является воспитанником школы казанского «Ак Барса», профессиональную карьеру начинал во второй команде клуба из столицы Татарстана.

В 2006 году переехал в Беларусь, став игроком «Керамина». Позже выступал в экстралиге за «Латгале» и «Витебск», а с 2010 защищал цвета солигорского «Шахтера», с которым становился чемпионом страны.

Игрок имеет белорусское гражданство. Его статистику в «Шахтере» смотрите здесь .