Защитник сборной Болгарии Занев: «Второй гол больше не повторился бы, имей Савицкий еще хоть 100 попыток»

Защитник «Амкара» и сборной Болгарии Петар Занев прокомментировал гол полузащитника команды Беларуси Павла Савицкого в ворота своей команды в матче (1:2) квалификации ЧМ-2018.

«Мы играли не так плохо — даже хорошо, большую часть встречи владели мячом. Так случилось, что два момента белорусов обернулись двумя голами. Пенальти и второй мяч, который больше не повторился бы, имей этот парень еще хоть 100 попыток. Для меня все это говорит лишь об отсутствии удачи. Первый гол не сломил нас, знал, что белорусы после него перейдут на контратаки и длинные забросы. Защитники к такому были готовы», – сказал Занев.

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