ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Защитник сборной Болгарии Занев: «Второй гол больше не повторился бы, имей Савицкий еще хоть 100 попыток»

10.06.2017 13:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Защитник «Амкара» и сборной Болгарии Петар Занев прокомментировал гол полузащитника команды Беларуси Павла Савицкого в ворота своей команды в матче (1:2) квалификации ЧМ-2018.

«Мы играли не так плохо — даже хорошо, большую часть встречи владели мячом. Так случилось, что два момента белорусов обернулись двумя голами. Пенальти и второй мяч, который больше не повторился бы, имей этот парень еще хоть 100 попыток. Для меня все это говорит лишь об отсутствии удачи. Первый гол не сломил нас, знал, что белорусы после него перейдут на контратаки и длинные забросы. Защитники к такому были готовы», – сказал Занев.

Просто. Замечательный. Гол. Савицкого

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник «Амкара» и сборной Болгарии Петар Занев прокомментировал гол полузащитника команды Беларуси Павла Савицкого в ворота своей команды в матче (1:2)...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Шибанов перешел в «Юность»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика