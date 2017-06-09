Николай Ходасевич: «Криушенко понимает, в каком состоянии находится БАТЭ. Поэтому в сборной все сидят на скамеечке»

Белорусский телеведущий Николай Ходасевич прокомментировал роль футболистов в сборной Беларуси.

«Бросилось в глаза, что только один футболист БАТЭ был вызван на матч со Швейцарией – Михаил Гордейчук. И мне показалось, что здесь какие-то игры, чтобы борисовчане были в клубе и готовились к официальному матчу. Но в матче с Болгарией мы увидели, что Криушенко понимает, в каком состоянии находится БАТЭ. Поэтому все сидят на скамеечке. Там было сразу четверо игроков. Для национальной сборной это нонсенс, – сказал Ходасевич.

В матче с Болгарией на скамейке запасных остались Евгений Березкин, Алексей Риос и Денис Поляков. Михаил Гордейчук заменил Ивана Маевского только на 89-й минуте.

«Савицкий – лучший футболист чемпионата Беларуси». Ходасевич о победе над Болгарией