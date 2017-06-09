ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Николай Ходасевич: «Криушенко понимает, в каком состоянии находится БАТЭ. Поэтому в сборной все сидят на скамеечке»

10.06.2017 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский телеведущий Николай Ходасевич прокомментировал роль футболистов БАТЭ в сборной Беларуси.

«Бросилось в глаза, что только один футболист БАТЭ был вызван на матч со Швейцарией – Михаил Гордейчук. И мне показалось, что здесь какие-то игры, чтобы борисовчане были в клубе и готовились к официальному матчу. Но в матче с Болгарией мы увидели, что Криушенко понимает, в каком состоянии находится БАТЭ. Поэтому все сидят на скамеечке. Там было сразу четверо игроков. Для национальной сборной это нонсенс, – сказал Ходасевич.

В матче с Болгарией на скамейке запасных остались Евгений Березкин, Алексей Риос и Денис Поляков. Михаил Гордейчук заменил Ивана Маевского только на 89-й минуте.

«Савицкий – лучший футболист чемпионата Беларуси». Ходасевич о победе над Болгарией

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский телеведущий Николай Ходасевич прокомментировал роль футболистов БАТЭ в сборной Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Матвейчик: «Когда играли гимны, смотрел на трибуны. По мне там даже пятью тысячами не пахло»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика