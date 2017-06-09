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Сергей Матвейчик: «Когда играли гимны, смотрел на трибуны. По мне там даже пятью тысячами не пахло»

10.06.2017 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник сборной Беларуси Сергей Матвейчик посетовал на плохую посещаемость матча Беларусь – Болгария (2:1) в рамках квалификации ЧМ-2018.

– Когда играли гимны, я смотрел на трибуны. По мне так там даже пятью тысячами не пахло. Конечно, хотелось видеть больше зрителей, но людей тоже можно понять. Все-таки матч начинался поздно, а болельщикам нужно было как-то добраться до Борисова, а потом еще возвращаться домой. Это очень тяжело, поэтому большое спасибо всем, кто пришел нас поддержать, – сказал Матвейчик. 

Напомним, поединок в рамках квалификации ЧМ-2018 Беларусь – Болгария посетили 6150 зрителей. Это худший показатель в нынешнем отборочном цикле.

Репортаж с матча читайте в материале Tribuna.com.

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Защитник сборной Беларуси Сергей Матвейчик посетовал на плохую посещаемость матча Беларусь – Болгария (2:1) в рамках квалификации ЧМ-2018.

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