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РФПЛ официально переименовала «Терек» в «Ахмат»
10.06.2017 14:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Официальный сайт РФПЛ поменял название клуба из Грозного с «Терека» на «Ахмат».
О решении переименовать «Терек» руководящий совет клуба объявил 6 июня.
Ранее пресс-служба команды поменяла адрес официального сайта и профили в твиттере и фейсбуке.
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Официальный сайт РФПЛ поменял название клуба из Грозного с «Терека» на «Ахмат».
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