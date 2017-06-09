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РФПЛ официально переименовала «Терек» в «Ахмат»

10.06.2017 14:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Официальный сайт РФПЛ поменял название клуба из Грозного с «Терека» на «Ахмат».

О решении переименовать «Терек» руководящий совет клуба объявил 6 июня.

Ранее пресс-служба команды поменяла адрес официального сайта и профили в твиттере и фейсбуке.

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Российские клубы, которые чаще всех переименовывали

 
 
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Официальный сайт РФПЛ поменял название клуба из Грозного с «Терека» на «Ахмат».

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