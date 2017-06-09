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Месси может пропустить товарищеский матч против Сингапура из-за свадьбы
10.06.2017 14:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может пропустить гостевой товарищеский матч с командой Сингапура из-за подготовки к свадьбе с Антонеллой Рокуццо. Об этом сообщает Clarin.
Матч пройдет 13 июня в Сингапуре. Свадьба игрока запланирована на 30 июня в аргентинском городе Росарио.
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли разрешил Месси не лететь в Сингапур из-за подготовки к торжеству.
По причине подготовки к свадьбе игру со сборной Сингапура пропустит еще один игрок команды Аргентины – защитник
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может пропустить гостевой товарищеский матч с командой Сингапура из-за подготовки к свадьбе с Антонеллой Рокуццо.
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