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Месси может пропустить товарищеский матч против Сингапура из-за свадьбы

10.06.2017 14:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может пропустить гостевой товарищеский матч с командой Сингапура из-за подготовки к свадьбе с Антонеллой Рокуццо. Об этом сообщает Clarin.

Матч пройдет 13 июня в Сингапуре. Свадьба игрока запланирована на 30 июня в аргентинском городе Росарио.

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли разрешил Месси не лететь в Сингапур из-за подготовки к торжеству.

По причине подготовки к свадьбе игру со сборной Сингапура пропустит еще один игрок команды Аргентины – защитник Николас Отаменди, который женится 16 июня.

 
 
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может пропустить гостевой товарищеский матч с командой Сингапура из-за подготовки к свадьбе с Антонеллой Рокуццо.

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