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Генменеджер «Калгари» перепутал страны, назвав Россию Беларусью
10.06.2017 15:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Генеральный менеджер «Калгари» Брэд Треливинг высмеял слухи о возможном обмене с участием форварда
– Нельзя проводить 36-часовую смену в Tootsies и постить в твиттер слухи об обменах.
- Наверное, нельзя доверять русским журналистам...
– Любую информацию из Беларуси, наверное, следует принимать со скепсисом. Я со всеми общаюсь. Со множеством друзей», – заявил функционер, отвечая на вопрос о том, обращался ли он в «Кэпиталс».
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Генеральный менеджер «Калгари» Брэд Треливинг высмеял слухи о возможном обмене с участием форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.
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