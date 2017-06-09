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Генменеджер «Калгари» перепутал страны, назвав Россию Беларусью

10.06.2017 15:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный менеджер «Калгари» Брэд Треливинг высмеял слухи о возможном обмене с участием форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

– Нельзя проводить 36-часовую смену в Tootsies и постить в твиттер слухи об обменах.

- Наверное, нельзя доверять русским журналистам...

– Любую информацию из Беларуси, наверное, следует принимать со скепсисом. Я со всеми общаюсь. Со множеством друзей», – заявил функционер, отвечая на вопрос о том, обращался ли он в «Кэпиталс».

Ранее появилась информация, по которой «Калгари» контактировал с «Вашингтоном» на предмет обмена Овечкина. «Кэпиталс» якобы хотел получить взамен защитника Оливера Кюлингтона, нападающего Сэма Беннетта и целый ряд драфт-пиков первого раунда.

 
 
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Генеральный менеджер «Калгари» Брэд Треливинг высмеял слухи о возможном обмене с участием форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

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