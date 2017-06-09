ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отель сборной Новой Зеландии в Петербурге охраняет бронетехника, подходы к гостинице перекрыты

10.06.2017 15:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Для охраны игроков сборной Новой Зеландии  около отеля Sokos на Васильевском острове в Санкт-Петербурге работают многочисленные наряды полиции, заграждения и металлоискатели.

По информации «Фонтанки», все подходы к гостинице перекрыты сотрудниками правоохранительных органов. Кроме личного состава к отелю подогнали броневик.

Сообщается, что новозеландцы планируют сегодня провести тренировку в гостиничном фитнес-клубе. На это время зал закрыли для других постояльцев отеля.

Сборная Новой Зеландии первой приехала в Санкт-Петербург.

17 июня спортсмены проведут со сборной России матч открытия Кубка конфедераций. У сборной Новой Зеландии запланирован товарищеский матч с командой Беларуси, на который они должны отправиться в Минск сегодня, 10 июня.

ФОТО

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для охраны игроков сборной Новой Зеландии около отеля Sokos на Васильевском острове в Санкт-Петербурге работают многочисленные наряды полиции, заграждения и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Месси может пропустить товарищеский матч против Сингапура из-за свадьбы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика