Отель сборной Новой Зеландии в Петербурге охраняет бронетехника, подходы к гостинице перекрыты

Для охраны игроков сборной Новой Зеландии около отеля Sokos на Васильевском острове в Санкт-Петербурге работают многочисленные наряды полиции, заграждения и металлоискатели.

По информации «Фонтанки», все подходы к гостинице перекрыты сотрудниками правоохранительных органов. Кроме личного состава к отелю подогнали броневик.

Сообщается, что новозеландцы планируют сегодня провести тренировку в гостиничном фитнес-клубе. На это время зал закрыли для других постояльцев отеля.

Сборная Новой Зеландии первой приехала в Санкт-Петербург.

17 июня спортсмены проведут со сборной России матч открытия Кубка конфедераций. У сборной Новой Зеландии запланирован товарищеский матч с командой Беларуси, на который они должны отправиться в Минск сегодня, 10 июня.

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