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«Столица» выиграла чемпионата Беларуси
10.06.2017 16:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
В субботу «Столица» спустя два бронзовых года снова завоевала золотые медали. Клуб преодолел путь чемпиона, потерпев в 38 матчах лишь 4 поражения. А финальная серия была выиграна с суммарным счетом 15:3.
Чемпионат Беларуси
Финальная серия (до 3-х побед)
Столица – ВРЗ – 6:0 (2:0)
Минск. 10 июня. Дворец спорта «Уручье». Начало в 14.30.
Столица: Поляков (Щербаченя, 35), Лазюк – Щербич – Крыкун – Королишин; Шостак – Горбенко – Фероз – Бето; Фонсека, Черник (к).
ВРЗ: Дегтяренко (Куди, 4); Григорьев (к) – Гусельников – Лемешко – Шамли; Коваль, Гончаров, Пинчук, Березовский.
Мячи: 1:0 – Королишин (7). 2:0 – Крыкун (17). 3:0 – Крыкун (27). 4:0 – Крыкун (29). 5:0 – Крыкун (31). 6:0 – Бето (32).
Фолы: 5 – 4; 4 – 2.
Предупреждение: Коваль (14, срыв атаки), Бето (30, неспортивное поведение), Черник (40, грубая игра).
«Столица» выиграла серию 3-0.
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В субботу «Столица» спустя два бронзовых года снова завоевала золотые медали.
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